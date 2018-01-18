Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет о специальных скидках в рамках зимней акции.

При покупке авиабилета в период с 18 января по 28 февраля 2018 года цены на нижеуказанные направления составят:

Баку-Стамбул-Баку – 159 евро

Стамбул-Баку-Стамбул – 179 USD

Баку-Киев-Баку – 169 евро

Киев-Баку-Киев – 199 USD

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов. Периоды вылетов: с 21 января по 03 марта 2018 года.

Отметим, что число авиабилетов по скидочным ценам ограничено. В стоимость билета включен бесплатный провоз багажа (1 место до 23 кг), ручной клади (до 10 кг, габариты до 55*40*23 см) и горячее питание на борту.

Скидочные авиабилеты нужно приобретать не менее, чем за 72 часа до вылета в кассах AZAL, на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании. Для автоматического зачисления баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80; короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: callcenter@azal.az

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес azalmiles@azal.az, либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

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