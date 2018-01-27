Венгрия хочет превратить туризм в стратегическую сферу сотрудничества с Азербайджаном – посол (Эксклюзив)

27 января 2018 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Венгрия хочет превратить туризм в стратегическую сферу сотрудничества с Азербайджаном, сказал в интервью Trend и Azernews посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

Он напомнил, что в 2014 году между министерством национальной экономики Венгрии и министерством культуры и туризма Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма.

"Туристическая дипломатия стала неотъемлемой частью нашей работы, и наше посольство также сделает все возможное, чтобы продвигать ее, распространяя информацию и организуя конкретные мероприятия", - сказал посол.

Дипломат отметил, что прямые авиарейсы между Баку и Будапештом, выполняемые венгерской бюджетной авиакомпанией WizzAir способствует росту туристского потока между двумя странами.

"Венгерские туристические компании проявляют все больший интерес к азербайджанскому рынку. До недавнего времени азербайджанские туристы в основном стремились посещать Будапешт и озеро Балатон, но в настоящее время растет интерес к комбинированным (например, Будапешт-Вена), а также оздоровительным турам в Венгрию", - сказал Седеркеньи.

Отметим, что число иностранных туристов, приехавших в Азербайджан в 2017 году, стало рекордным.

Число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в прошлом году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек, сообщили ранее в министерстве культуры и туризма.

Из них 853 082 человека – граждане России, 537 710 - Грузии, 362 597 - Ирана, 301 553 – Турции, 102 360 - Объединенных Арабских Эмиратов, 62 454 – Ирака, 57 756 - Украины, 33 273 - Саудовской Аравии, 381 213 человек – представители других стран.

Больше всего иностранных туристов было в июле (313 515 человек).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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