Джахангир Аскеров: Открытие рейса Баку – Абу-Даби позволит гражданам Азербайджана еще более расширить географию полетов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По договоренности между Национальными авиаперевозчиками Азербайджана и ОАЭ - AZAL и Etihad Airways - впервые началось выполнение совместных рейсов по маршруту Абу-Даби (AUH) – Баку (GYD) – Абу-Даби (AUH). Полеты будут выполняться еженедельно по средам, пятницам и субботам на самолете Airbus A320.

Первый рейс EY297 вылетел 2 марта из Абу-Даби с особой делегацией на борту, включающей руководящий состав авиакомпании Etihad Airways, дипломатов, представителей СМИ и др. По прибытии в Международный аэропорт Гейдар Алиев самолет был встречен традиционной «водяной аркой», из кабины пилотов развевались флаги Азербайджана и ОАЭ.

В этот же день состоялась встреча Президента ЗАО AZAL Джахангира Аскерова и главного исполнительного директора авиакомпании Etihad Airways Питера Баумгартнера, на которой было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества Национальных авиаперевозчиков Азербайджана и ОАЭ.

Как отметил Джахангир Аскеров, благодаря постоянной заботе и вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана стремительно развивается. В последние годы работа, направленная на усиление материально-технической базы гражданской авиации и доведение ее до современного уровня носит последовательный и системный характер.

«AZAL и Etihad Airways являются давними партнерами в сфере гражданской авиации. Азербайджан и ОАЭ связывают регулярные пассажирские перевозки, а открытие совместных рейсов между авиакомпаниями позволит гражданам Азербайджана еще более расширить географию полетов, привлечет дополнительный поток туристов и создаст больше возможностей для деловых поездок», сказал Президент ЗАО AZAL.

По словам Питера Баумгартнера, новый рейс будет способствовать дальнейшему увеличению пассажиропотока из ОАЭ и укреплению двусторонних отношений между двумя странами. «Мы очень рады запуску регулярных рейсов, связывающих Абу-Даби и Баку. Программа упрощенного получения виз, введенная Азербайджаном для граждан ОАЭ в 2015 году, сильно стимулировала интерес к стране, что привело к большому росту потоку туристов», сказал управляющий компанией Etihad Airways.

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