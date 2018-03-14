В Азербайджан на Новруз приедет меньше иранских туристов

БАКУ /Trend/ - Число иранских туристов, которые приедут в Азербайджан в дни праздника Новруз, может снизиться на 30 процентов. Об этом в среду сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.

По словам Багирова, в связи с изменениями в иранской экономике, а также с повышением пошлины для иранских граждан, желающих выехать из страны, число туристов сократится.

«В прошлом году все отели были переполнены. В этом году номера в отелях на праздники забронированы, однако по сравнению с прошлым годом уровень их заполняемости относительно низкий», - сказал Багиров.

Председатель ассоциации также добавил, что вместо иранских туристов туристический рынок Азербайджана могут заполнить граждане других мусульманских стран, где отмечается праздник Новруз, и арабских стран.

Напомним, что согласно информации министерства культуры и туризма, в 2017 году на праздник Новруз из Ирана в Азербайджан приехало свыше 65 тысяч туристов.

Отметим, что в соответствии с иранским законодательством, граждане этой страны, отправляясь в зарубежное путешествие, платят определенную госпошлину.

В настоящее время те, кто использует авиатранспорт, платят 15 долларов, сухопутный транспорт – семь долларов.

С 20 марта пошлины повысятся, и путешествующие самолетом должны будут заплатить 45 долларов, желающие путешествовать сухопутным транспортом - 15-20 долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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