АЖД сообщили о резком увеличении пассажиропотока в праздники

27 марта 2018 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в прошедшие праздники (20-26 марта), составило 3000-3500 человек ежедневно, говорится в сообщении ЗАО во вторник.

Согласно сообщению, в праздничные дни АЖД работали в усиленном режиме.

"В эти дни ежедневное количество перевозимых пассажиров составляло от 3000 до 3500 человек, в то время как в обычное время этот показатель составляет 2000 пассажиров. Наиболее плотный пассажиропоток наблюдался на маршрутах Баку - Тбилиси, Баку - Газах, Баку – Беюк Кесик и Баку - Балакен", - говорится в сообщении.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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