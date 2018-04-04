Таджикистан и Россия уладили авиационные разногласия

4 апреля 2018 18:05 (UTC+04:00)

Россия и Таджикистан сняли ранее введенные взаимные ограничения для авиакомпаний, сообщил РИА Новости представитель российского Минтранса.

В среду в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Таджикистана.

"Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года", — заявили в ведомстве.

"Все ранее введенные ограничения сняты, в том числе анонсированные", — сообщили в Минтрансе. Авиавласти РФ с 5 апреля намеревались отозвать допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний Tajik Air и Somon Air, в дополнение к ранее введенным ограничениям.

Кроме того, с летнего расписания в сетку маршрутов будут добавлены четыре новых направления: Пермь-Душанбе, "Жуковский"-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд.

Также участники переговоров отметили увеличение объема перевозок между странами. По итогам прошлого года рост составил 14 процентов.

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