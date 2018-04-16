Турция в 2018 году примет до 40 миллионов туристов - Эрдоган

16 апреля 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что Турцию в 2018 году посетят 36 миллионов туристов, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

При этом, по его словам, не исключено, что этот показатель по итогам года достигнет 40 миллионов человек.

«У Турции большой туристический потенциал, и туризм является одним из важных секторов в развитии экономики страны», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция ожидает прибытия в 2018 году более 30 миллионов зарубежных туристов.

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в январе-феврале страну посетили 2 988 640 иностранных туристов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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