AZAL совместно с AzTA провел встречу со своими официальными партнерами (ФОТО)

16 апреля 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана и Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) провели совместную встречу с официальными партнерами и агентами авиакомпании AZAL, говорится в сообщении авиакомпании в понедельник.

В рамках встречи вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии", исполнительный директор пассажирской авиакомпании AZAL Эльдар Гаджиев рассказал о важных изменениях и нововведениях в правилах авиакомпании, в том числе первого национального лоукостера Buta Airways. Были выслушаны пожелания и предложения со стороны туристических компаний и агентств по продажам.

На встрече были также обсуждены перспективы сотрудничества с Ассоциацией туризма Азербайджана.

По итогам плодотворной встречи AZAL наградил наиболее активных партнеров и агентов, а пятерке лидирующих туристических агентов были вручены именные сертификаты. Было отмечено, что подобные встречи впредь будут носить регулярный характер.

С видеороликом о мероприятии можно ознакомиться по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=ndWaAg1eNyM

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Azernews Newspaper
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