Китай открывает безвизовый доступ для туристов из 59 стран на остров Хайнань

18 апреля 2018 20:14 (UTC+04:00)

Китай с первого мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань для граждан 59 стран в рамках мер по поддержке и реформ и открытости в провинции Хайнань, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по делам иммиграции КНР.

Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов, путешествующих через турагентства, из 59 государств, включая Россию, Беларусь, Бразилию, Канаду, Чехию, Данию, Италию, Японию, Казахстан, Латвию, Испанию, Великобританию, Францию, Германию и США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай снимет ограничения на долю иностранного капитала в автомобильной индустрии
Бизнес 20:17
Численность населения со средними доходами в Китае превысила 300 млн человек
Китай 19:36
Китай опубликует новые негативные списки для иностранных инвесторов
Бизнес 18:59
Китай выразил решимость отстаивать систему многосторонней и свободной торговли
Китай 18:01
Крупнейший банк Китая обозначил цели выделенного Узбекистану займа
Бизнес 17:01
ВВП Китая в первом квартале вырос на 6,8 % (ФОТО)
Китай 16:48
В Китае появилась виртуальная идентификационная карточка на основе мобильного приложения Alipay
Китай 16:33
Лавров совершит визит в Китай
Россия 12:06
Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий
США 10:45
Россия, Китай и Казахстан являются главными внешнеторговыми партнёрами Узбекистана
Бизнес 10:37
Китай и Япония будут защищать систему многосторонней торговли
Китай 09:39
Китай подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США
Китай 08:26
Китай пообещал победить США в "оборонительной торговой войне"
Китай 17 апреля 13:32
Темпы роста экономики Китая превзошли ожидания
Китай 17 апреля 12:13
Турция может стать основным маршрутом для китайских туристов – министерство
Туризм 17 апреля 10:09
В Китае заявили об отсутствии влияния конфликта с США на экономику страны
Китай 17 апреля 09:16
ВВП Китая в первом квартале 2018 года вырос на 6,8%
Китай 17 апреля 06:34
Минфин США следит за валютной политикой Китая
США 17 апреля 00:19