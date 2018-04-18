Китай открывает безвизовый доступ для туристов из 59 стран на остров Хайнань

Китай с первого мая вводит режим безвизового въезда на остров Хайнань для граждан 59 стран в рамках мер по поддержке и реформ и открытости в провинции Хайнань, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по делам иммиграции КНР.

Безвизовая политика будет распространяться на тургруппы и индивидуальных туристов, путешествующих через турагентства, из 59 государств, включая Россию, Беларусь, Бразилию, Канаду, Чехию, Данию, Италию, Японию, Казахстан, Латвию, Испанию, Великобританию, Францию, Германию и США.

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