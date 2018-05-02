Узбекистан и Турция будут совместно развивать религиозный туризм

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Турция подписали меморандум о совместном развитии религиозного туризма, говорится в среду в сообщении пресс-службы Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Согласно информации, меморандум был подписан представителями Госкомтуризма Узбекистана, Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана и Управления по делам религий Турции.

«Меморандум предполагает масштабную деятельность по популяризации туристических поездок с целью совершения паломничества, увеличение количества религиозных и образовательных мероприятий в индустрии туризма, а также организацию международных мероприятий, призванных донести до мирового сообщества подлинную сущность ислама, сохранить и изучить его богатое наследие», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также запланированы ознакомительные поездки в обе страны и предоставление информации об их туристическом потенциале, в том числе распространение ее во время религиозных мероприятий.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Узбекистане с трехдневным государственным визитом.

За время его пребывания в республике стороны провели переговоры в узком и расширенном формате, а бизнесмены двух государств обсудили ряд совместных проектов. По итогам первого дня визита было подписано 24 документа.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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