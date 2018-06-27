Узбекские ремесленники и живописцы покоряют столицу Азербайджана

27 июня 2018 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку открылся фирменный магазин Ассоциации народных мастеров, ремесленников и живописцев Узбекистана «Хунарманд». Об этом в среду сообщило узбекское информационное агентство «Дунё».

Согласно информации, магазин открыт в центральном холле одного из наиболее популярных и престижных в столице Азербайджана торгово-развлекательных центров Park Bulvar.

Отметим, данный торговый центр ежедневно посещают более 10 тысяч человек, включая иностранных туристов.

В ассортимент реализуемой продукции вошел широкий набор изделий узбекского ремесленничества, в том числе керамика, ткани (атлас, адрас и бекасам адрас), золотошвейные изделия, сюзане, шкатулки, авторские куклы, аксессуары из различных материалов, бижутерия, художественная миниатюра и чеканка.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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