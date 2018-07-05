Узбекистан заключил ряд соглашений на туристическом форуме в Таджикистане

Узбекистан принял участие в Международном форуме туризма в таджикском городе Исфара.

Также на форум приехали представители России, Казахстана, Афганистана и Саудовской Аравии.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики, в завершение форума были приняты международные декларации и подписаны соглашения о сотрудничестве в области туризма между странами.

Напомним, в октябре 2017 года туроператоры Таджикистана и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны занимаются формированием национальных туристических брендов и совместным продвижением на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.

Между Узбекистаном и Таджикистаном в течение месяца будут запущены пять новых автобусных маршрутов. Напомним, что с 16 марта Таджикистан и Узбекистан отменили визовый режим, и теперь граждане двух стран могут ездить друг к другу без визы на 30 дней.

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