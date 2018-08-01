БАКУ /Trend/ - Amirsoy Mountain Resort – первый горнолыжный курорт в Узбекистане – откроется в декабре 2018 года. Об этом, как передают в среду узбекистанские СМИ, сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

По его словам, будущий горнолыжный курорт займет территорию около 900 гектаров в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Проектом предусмотрено создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 километра, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 миллионов евро.

Первый этап проекта, завершение которого планируется в декабре, включает в себя строительство 2 канатных дорог протяженностью более 3 километров, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью 12,3 километра, 2 искусственных озер, вертолетной площадки, системы искусственного снегообразования, зимнего тюбинга, городка из 21 строения в стиле «шале», 2 ресторанов, инструкторской школы, многофункционального центра с пунктами проката горнолыжного инвентаря и других инженерно-коммуникационных сооружений.

Приобретена и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 миллионов евро.

Во время посещения заместителем премьер-министра строительной площадки австрийская компания Doppelmayer продемонстрировала технологическую дорогу (сделанную до верхней точки курорта – 2 292 метра), где будет расположена верхняя станция гондольной 8-местной канатной дороги, подъездные пути к 19 опорам и заливку железобетонных оснований к ним.

Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.

Руководство проектом доверено андоррской компании PGI Management.

Ранее директор PGI Хесус Рока сообщил Trend, что PGI в настоящее время ведёт переговоры по оказанию дальнейшей поддержки Amirsoy Mountain Resort после окончания строительных работ.

«Пока мы помогаем узбекским коллегам в Amirsoy Mountain Resort на стадии строительства. Но мы ведём переговоры по оказанию дальнейшей поддержки после завершения строительных работ», - сказал Рока.

Отметим, что PGI является мировым лидером в области операционного управления горнолыжными курортами, среди которых «Гранвалира», входящий в 20-ку рейтинга лучших курортов мира, с более чем 1,6 миллиона проданных ски-пассов в год. Компания работает более чем в 18 странах на четырех континентах.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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