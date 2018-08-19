Туристические возможности Азербайджана будут представлены в Азии - Ассоциация

19 августа 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туристический потенциал Азербайджана будет представлен на тематических выставках в Азии, сообщил Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, в настоящее время Ассоциация совместно с Государственным агентством по туризму готовятся принять участия на двух выставках в Пакистане и Сингапуре.

"В начале октября (2-4 октября) мы примем совместное участие на туристической выставке в Пакистан (Pakistan Travel Mart). Затем в середине месяца (17-19 октября) мы будем участвовать в выставке в Сингапуре (ITB Asia). Думаю, что участие на данных выставках позволят значительно увеличить внимание к Азербайджану в странах Азии", - отметил Багиров.

Глава Ассоциации добавил, что в настоящее время ведется большая работа по продвижению туристического потенциала Азербайджана.

"Активно действуют наши офисы в различных странах. Также очень активно в данную работу включилось и Государственное агентство по туризму Азербайджана, которое как совместно с нами, так и в отдельности проводит большую работу для популяризации Азербайджана как туристического направления", - сказал Багиров.

Напомним, что в январе-июне 2018 года Азербайджан посетили 1,325 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран мира, что на 10,2 процента превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, 30,5 процента прибывших составили граждане России, 21,1 процента - Грузии, 11,1 процента – Ирана, 10,8 процента – Турции, 3,6 процента – ОАЭ, 2,1 процента – Ирака, два процентов – Украины, 18,7 процента - граждане других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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