Южная Корея упростила выдачу виз гражданам Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Посольство Республики Корея в Узбекистане с 21 сентября 2018 года вводит новый порядок подачи документов на визу посредством отобранных девяти уполномоченных туристических фирм, сообщает "Подробно.uz".

Это позволит решить проблемы узбекистанцев и иностранных граждан, проживающих в Узбекистане, связанных с долгими ожиданиями в очередях на подачу документов для получения визы Республики Корея.

"В связи с укреплением дружеских отношений между странами резко возросло количество заявителей на получение визы, что вызвало задержку в проверке и выдаче виз, в свою очередь время ожидания заявителей во время подачи документов и получения результатов сильно возросло. В 2016 году было выдано 26325 виз, 2017 году – 36141 виза, 8 месяцев 2018 года – более 30 тысяч виз", – отметил в посольстве Южной Кореи в Ташкенте.

В целях решения этих проблем посольство отобрало девять туристических фирм, которые будут осуществлять подачу документов для получения виз и выдачу виз либо отказов вместо посольства. Благодаря этому заявители будут осуществлять подачу документов и получать готовые визы в удобно расположенных уполномоченных туристических фирмах, тем самым экономить собственное время и средства.

Данное правило применяется в отношении всех граждан Узбекистана и иностранных граждан, находящихся в республике и подающих документы.

С 21 сентября по 1 октября 2018 года посольство будет осуществлять прием документов и выдачу результатов совместно с уполномоченными туристическими фирмами, а со 2 октября 2018 года прием документов и выдача результатов будет осуществляться только посредством уполномоченных туристических фирм. В связи с этим, посольство просит всех граждан Республики Узбекистан и иностранных граждан подавать документы на получение визы уполномоченным туристическим фирмам.

Уполномоченные туристические фирмы находятся в Ташкенте и Самарканде. Прием документов на получение всех видов виз (кроме виз по служебным/дипломатическим командировкам государственных органов и международных браков), а также выдача готовых виз будет осуществляться данными туристическими фирмами.

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