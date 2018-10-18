Азербайджанский поселок Басгал станет крупным туристическим центром - нацбюро

18 октября 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Горный поселок Басгал в Исмаиллинском районе Азербайджана станет крупным туристическим центром.

Об этом, выступая в четверг на Национальном туристическом саммите, сказал исполнительный директор Национального бюро по развитию туризма Флориан Зенгстшмидт.

«В Басгале мы будем уделять внимание возрождению производства национальных женских платков – келагаи. Будем стараться заложить основы продолжительного развития Басгала, чтобы люди жили там и занимались бизнесом. Этим мы добьемся, чтобы Басгал стал крупным туристическим центром», - сказал Зенгстшмидт.

По его словам, новая стратегия туризма охватывает все туристические сферы, деятельность нацбюро финансируется государством, и большая часть этого финансирования будет направлена на пропаганду Азербайджана за рубежом.

Он также подчеркнул, что в Германии, Китае, России, Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ откроются представительства Нацбюро по развитию туризма Азербайджана.

Отметим, что посёлок Басгал расположен в Исмаиллинском районе на высоте 998 метров над уровнем моря и входит в государственный культурно-исторический заповедник и охраняется государством.

Согласно мнению ряда историков, Басгал был основан в IV веке, здесь много древних памятников, такие как старая чинара XVI века, расположены средневековые мечети, одна построена в XI веке, вторая - в XIV веке, есть средневековое кладбище. Сохранилась старая баня, датируемая XVI веком, которая работала до недавнего времени.

Шелкоткачество, производство национальных женских платков - келагаи известны здесь с древнейших времен. В советское время большим спросом пользовались плюшевые ковры с маралами и мишками – их тоже ткали здесь, в Басгале.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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