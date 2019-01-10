В 2018 году Гобустанский заповедник посетило свыше 123 тыс. туристов из более чем 20 стран

БАКУ /Trend/ - Гобустанский национальный историко-художественный заповедник в прошлом году посетило свыше 123 тысяч туристов из более, чем 20 стран, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры.

Директор заповедника Вугар Исаев сказал, что в сравнении с 2017 году, в прошлом году число посетителей заповедника выросло на 40 тысяч человек (примерно на 50 процентов), и из 123 тысяч посетителей 58 тысяч пришлось на граждан зарубежных стран: «Иностранные туристы прибыли из Турции, Ирана, России, Германии, Великобритании, Пакистана, Китая, США, Индонезии, Казахстана и арабских стран. Заповедник также посетили туристы с острова Фиджи и Доминиканской республики».

Напомним, что в 2017 году заповедник посетили свыше 80 тысяч туристов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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