Состоялась весенняя сессия выставки Prime Travel Market (ФОТО)

18 марта 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 марта состоялось мероприятие Prime Travel Market (PTM), организованное компанией Prime Consulting, при поддержке Государственного агентства по туризму и Ассоциации туризма Азербайджана, которое стало одним из самых успешных мероприятий в сфере люксового туризма в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

По традиции выставка прошла в отеле JW Marriott Absheron, в залах которого собрались профессионалы туристического сектора России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Словении, Чехии, Белоруссии, Италии, Испании, Швейцарии, Германии, Индии, Мексики, Турции, Греции, ЮАР, ОАЭ, узнать новости в сфере гостиничного бизнеса, новых принимающих компаниях и предоставляемых услугах, а так же наладить успешные партнерские отношения и укрепить уже существующие.

По словам организаторов Prime Travel Market — в этом году на выставке приняло участие большое количество, как местных, так и иностранных тур агентств.

Участниками выставки стали 5* отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик - отели, авиакомпании, передовые туроператоры, консьерж компании.

В роли партнеров выставки Prime Travel Market выступили Glion İnstitute of Higher Education и Turkish Airlines.

В рамках Prime Travel Market 2019 был организован розыгрыш около 10 ценных призов для посетителей.

Выставка Prime Travel Market заслуженно завоевала репутацию одного из самых эффективных B2B мероприятий в индустрии туризма в регионе

Следующее мероприятие Prime Travel Market запланировано на октябрь 2019 года.

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