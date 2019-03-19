Азербайджан будет готовить туристических гидов с международным статусом

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) и Узбекский центр обучения туризму совместно подготовят туристических гидов с международным статусом.

Как сообщили Trend в Ассоциации, AzTA и Центр обучения и консалтинга по туризму Узбекистана договорились обучать в обеих странах профессиональных гидов, обладающих международным статусом.

Это соглашение было достигнуто в ходе встречи председателя Ассоциации Нахида Багирова с делегацией вышеупомянутого центра во главе с Еленой Голишевой.

Визит узбекской делегации в Азербайджан был направлен на взаимный обмен информацией, достижение взаимопонимания в методологии проводимых в двух странах тренингов по подготовке гидов, программах и графиках проведения учебных курсов в обеих странах, а также на соглашение о проведении совместных тренингов.

Следует отметить, что в 2018 году в Азербайджан прибыло 2849,6 тысячи человек из 196 стран мира, или на 5,7 процента больше иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, 30,9 процента прибывающих из России, 21,4 процента из Грузии, 10,2 процента из Турции, 8,5 процента из Иране, 3,3 процента из Объединенных Арабских Эмиратах, 2,6 процента из Саудовской Аравии, 2,4 процента из Ирака, 2 процента из Украины, 1,4 процента из Израиля, 17,2 процента - граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

В 2018 году произошло значительное увеличение числа посетителей из стран Персидского залива (исключая Объединенные Арабские Эмираты и Иран). Наибольшее увеличение числа иностранцев, прибывающих в Азербайджан в январе этого года, было зарегистрировано из Пакистана, Индии, Казахстана и Туркменистана.

Согласно данным Государственного агентства по туризму, в январе 2019 года в нашу страну прибыло 191400 иностранцев. Это на 5000 или три процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост иностранных туристов наблюдается среди прибывающих из Грузии с увеличением на 22 процентов. Другие рынки, где был обеспечен значительный рост - это Южная Азия и Центральная Азия. Количество туристов из этих регионов увеличилось на 60,9 процента и 35,4 процента соответственно.

Самые высокие темпы роста - из Южной Азии принадлежат Пакистану и Индию, из Центральной Азии - Казахстану и Туркменистану. Более 2000 иностранных граждан прибыли в Азербайджан из каждой из этих стран в январе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Туран. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.