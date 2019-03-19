Свыше трети азербайджанских туристов выезжала в Иран

БАКУ /Trend/ - Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-феврале текущего года, выросло на 25,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 731,6 тысячи человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

Так, 36,5 процента граждан Азербайджана выезжали в Иран, 26,2 процента – в Грузию, 18,4 процента – в Россию, 9,8 процента – в Турцию, 1,1 процента – в Украину, один процент – в ОАЭ, семь процентов – в другие страны.

Среди выехавших из страны 67,7 процента составили мужчины, 32,3 процента - женщины.

За этот период число граждан Азербайджана, посетивших Иран, выросла на 83,8 процента, в Россию – на 7,3 процента, в Грузию – на семь процентов, в Турцию – на 1,9 процента.

За указанный период 83 процентов граждан Азербайджана воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 16,1 процента – воздушным и 0,9 процента – водным транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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