В Азербайджане помогут увеличить молодежную занятость в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации и содействии Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана проходит ярмарка труда с целью решения вопросов занятости молодежи в сфере туризма, сообщила Trend в субботу глава Ассоциации Сакина Бабаева.

По ее словам, двухдневное мероприятие проводится в рамках молодежного проекта, который реализует Общественное объединение "Поддержка солидарности молодежи".

«Ярмарка проходит со вчерашнего дня и очевидно то, что она вызвала большой интерес среди молодежи. Посредством проведения таких мероприятий молодым людям предоставляется реальная возможность получить необходимую и интересующую их информацию, связанную с трудоустройством», - сказала Бабаева.

По ее словам, молодежный проект, в рамках которого проводится ярмарка, направлен на повышение роли туристической сферы в улучшении бизнес-среды в Азербайджане.

Ярмарка проходит 12-13 апреля в торговом центре «Agro Mall» с участием представителей Конфедерации предпринимателей Азербайджана, Бакинской текстильной фабрики, сотрудников многих туристических и консалтинговых компаний.

(Автор: Матанат Насибова)

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