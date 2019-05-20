Реально ли стать топ-менеджером в другой стране и чему нужно для этого научиться?

БАКУ/Trend/ Чтобы найти работу за пределами Азербайджана и подняться по карьерной лестнице до руководящей должности — стоит начать с образования за рубежом. Диплом европейского или американского университета заметно повлияет на интерес иностранного работодателя. Журнал The M.O.S.T. вместе с агентством Prime Education поговорили с представителем швейцарских университетов Glion и LesRoches Юлией Токаревой, чтобы выяснить — с чего начинать и как строить зарубежную карьеру в индустрии гостеприимства, сообщает Trend.

Сама Юлия получила образование и начала свою карьеру в США. В 2009 году она получила предложение о работе в Европе — в сфере образования. С тех пор Юлия представляет интересы Glion и Les Roches в качестве регионального директора — и на ее счету более четырех тысяч зачисленных студентов.

В каком возрасте нужно начинать готовиться к карьере за рубежом?

Чем раньше, тем лучше. Некоторые задумываются об этом едва ли не за три месяца до выпуска из школы, но кажется, что оптимальный возраст — около 15 лет. В этом возрасте ребенок начинает задаваться вопросами, что с ним произойдет после окончания школы. Начать можно с летней программы в зарубежном университете, которая помогает погрузиться в среду и понять — насколько это вообще подходит.

Чтобы построить карьеру за рубежом, обязательно учиться там же — или подойдет и азербайджанское образование?

Учиться можно и в Азербайджане, и за ее пределами. Но попасть в зарубежное отделение международной компании одним шагом из Азербайджана не получится — если только в азербайджанское же отделение. В таком варианте перспектив «дослужиться» до перевода за рубеж практически нет. Проще всего поступить на работу в другой стране через зарубежное образование. В приоритете будут соискатели, которые владеют иностранными языками, имеют опыт международного сотрудничества и понимают, как устроен огромный мир за пределами Азербайджана.

Другой важный момент — рабочие визы и высокая конкуренция. Поскольку в поисках лучшей жизни очень многие хотят эмигрировать в Америку или Западную Европу из менее благополучных регионов, там складывается очень серьезный конкурс за одно рабочее место. Кроме того, происходит повсеместная автоматизация различных позиций, и это только усиливает конкуренцию.

На какие дисциплины нужно сделать упор при подготовке к поступлению в иностранный вуз?

Если говорить о Glion и Les Roches, то в первую очередь на языки — английский, французский, испанский. Затем география и геополитика, без которых будет невозможно понять, как устроен международный рынок. Также важны история человечества, социология. В нашем случае всегда пригодится математика — все-таки мы готовим предпринимателей, а вот физика или химия совсем не важны. Работать с цифрами придется много: нужно уметь считать не просто по формуле, а понимать, как устроен бюджет, кому и как заплатить, сколько вложить в аренду, в маркетинг. Это прикладные вещи, которые делают математику менее абстрактной — и тем более интересной.

Личный опыт Юлии Токаревой: В 16 лет я уехала в Америку, ни слова не говоря по-английски. У меня не было ни друзей, ни опыта, ни понимания — чем это решение обернется. Оказалось, что это совершенно другая культура: все, к чему мы привыкли, в США воспринимается иначе. Это не плохо и не хорошо, но будьте готовы к тому, что это совсем другие люди. Я поступила в Северо-Восточный университет Бостона — он входит в топ-50 американских высших учебных заведений. На тот момент 95% учащихся были американцами, а международные студенты были в меньшинстве. Нам нужно было интегрироваться в процесс, и это оказалось непросто, потому что структура учебной программы состоит из проектных работ. В первую очередь нужно было найти с американскими студентами общий язык.

На что обратят пристальное внимание при приеме на работу?

Без бакалавриата или магистратуры не получится даже подать заявку на вакансию — и, конечно, смотрят, какой университет вы окончили, с какими оценками, имеете ли ученую степень. Помимо «бумажных» подтверждений о достаточной квалификации, обратят внимание на опыт и рекомендации. Отбор кандидата обычно проходит в несколько этапов — и если на первом этапе все сложилось, то на следующем предстоит личное собеседование. Здесь потребуется проявить характер, настойчивость и показать, на что вы способны, что именно вы сможете дать этой компании. Нигде нет ни времени, ни средств, ни желания на тренировку людей, поэтому предпочтение отдадут кандидату, который сразу же начнет приносить прибыль.

Личный опыт Юлии Токаревой: Моя карьера успешно сложилась после окончания учебы в Бостоне, несмотря на то что никакой помощи в организации стажировок или поиске работы в американских университетах не предоставляют. Все приходилось делать самостоятельно — и я ездила на интервью в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Лондон. В итоге работа нашлась в том же Бостоне — это была компания двух выпускников Гарварда в секторе IT-Enterprise (то есть информационной инфраструктуры, обслуживающей большие международные компании). Я пошла к ним на работу, несмотря на то что абсолютно ничего не понимала в IT, и начала строить свой путь. Я выполняла самые разные задачи: маркетинг, продажи, девелопмент и не только. Среди клиентов были Toyota International, Bank of America — словом, это был шикарный опыт. Моя профессиональная личность развивалась на протяжении нескольких лет, в течение которых я работала в трех компаниях. Каждую из них в итоге выкупили большие корпорации. Но мне не хотелось работать в огромной компании, где можно «утонуть». Я хотела развивать свой собственный бизнес и реализовывать собственные идеи.

На какую работу можно рассчитывать с дипломом зарубежного университета?

Масштабные, гигантские отели открываются по всему миру едва ли не каждую неделю. Развивается ресторанная инфраструктура, появляются развлекательные объекты, торговые центры, проводятся всевозможные мероприятия — от Олимпийских игр и футбольных матчей до крупных концертов и фестивалей. Все это — коммерческий бизнес, в котором всегда нужны люди, отвечающие за теплый прием. Индустрия гостеприимства развивается с огромной скоростью — и здесь постоянно возникают новые рабочие места, которые нужно заполнить. Это должны быть образованные и хорошо подготовленные люди, которые смогут работать и с клиентами, и с цифрами. Прежде всего не хватает специалистов, которые могут работать с VIP-клиентами. Финансовый план можно построить и автоматически, а вот выстроить взаимопонимание с живым человеком и преуспеть — это всегда актуальная задача, которую робот за вас не выполнит.

Добиться успеха в сфере гостеприимства вполне реально. Здесь можно встретить людей, которые построили сами себя с нуля, а не пришли в бизнес с родительским капиталом. Многие из тех, кто вырастил свой бизнес и стал мультимиллионером, начинали с весьма экономного образа жизни, но достаточной веры в себя. Понадобится сильное желание, упорство, мотивация, амбиции добиться успеха.

Как найти работу — через кадровые агентства или личные знакомства?

По-всякому. Стандартный путь — через рекрутинговое агентство. HR-менеджер в компании заявляет позицию и поручает агентству поиск, допустим, десяти человек, среди которых можно выбрать подходящего кандидата. Эти десять человек выбираются из сотен или даже тысяч соискателей.

Преимущество университетов Glion и Les Roches в том, что весь этот процесс происходит внутри. Большие и очень знаменитые компании присылают своих представителей прямо к нам. В обычном университете приходится такие вопросы решать самостоятельно — куда-то ехать, с кем-то договариваться, общаться с рекрутерами. Здесь все наоборот. Когда приходит время стажировки, собеседования проходят прямо в кампусе. Разумеется, студент должен сам себя как-то проявить, чтобы его выбрали. Смотреть будут на человека в целом. Понадобятся и hard-skills, и soft-skills — не только в этой индустрии, а в любом бизнесе. Важно, как вы общаетесь с людьми, как вы выглядите и ведете себя в различных ситуациях. Для общения с VIP-клиентом на высоком уровне — будь то президент или звезда футбола — потребуется стрессоустойчивость. Умение «читать» людей, понимать их психику и находить к ним доступ — все это вырабатывается на практике.

Личный опыт Юлии Токаревой: Ровно 10 лет назад меня позвали работать в сферу образования. Я согласилась и переехала в Европу — с тех пор я зачислила уже более четырех тысяч студентов в наши вузы. Сегодняшняя работа приносит мне большое удовольствие: я вижу, как складываются жизни выпускников, как строятся их карьеры и личная жизнь. Мне нравится работать со студентами, которые так же, как и я в начале своего пути в Америке, пытаются найти себя, определить свой путь и понять, что они могут дать этому миру.

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