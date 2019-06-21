Госагентство по туризму о стоимости входа в заповедник «Янардаг»

БАКУ /Trend/ - С 1 августа вход для иностранных туристов в Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг» при Государственном агентстве по туризму будет стоить 9 манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Вход для местных туристов стоит 2 маната, студентов - 1 манат. Для детей до 18 лет, Национальных героев, ветеранов войны, инвалидов I и II групп вход бесплатный.

Кроме того, есть комбинированные билеты за 11 манатов для посещения заповедника «Янардаг» и храма «Атешгях», а также применяются специальные льготы для групп.

Турагентства, организующие туры для иностранных гостей, должны отправить по ссылке info@yanardag.az информацию о себе (VÖEN, выписка из государственного реестра юридических лиц и др.), а также действующие договора, официально заключенные до 1 июля по оказанию туристических услуг, и пройти регистрацию. Тем самым до конце текущего года они смогут приобрести билеты по прежним ценам.

Эти условия будут касаться только компаний, прошедших регистрацию до 20 июля 2019 года.

Кроме офиса по продаже билетов в заповедник, их можно приобрести также на www.iticket.az и сайте заповедника www.yanardag.az

Напомним, что 12 июня состоялось открытие капитально отремонтированного и восстановленного Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг».

В рамках проведенной реконструкции на территории заповедника площадью 64,55 гектара в распоряжение туристов переданы музей, состоящий из 3 тематических зон, амфитеатр на 500 человек, предназначенный для концертов под открытым небом, ремесленные мастерские и магазины, пункт продажи сувениров, изготовленных местными умельцами из глины, стекла, дерева и ткани, паркинг. В Янардаге, обладающем с 2007 года статусом заповедника, также создан музей под открытым небом, где представлены найденные на территории старинные камни и образцы ремесел, которыми пользовалось местное население, гавалдаш. Кроме того, на территории заповедника будут функционировать кафе, где демонстрируются картины молодых местных художников, развлекательная зона, игровая площадка для детей. Проложена специальная дорога для того, чтобы лица с ограниченными физическими возможностями могли спуститься к пламени на территории Янардага.

Наряду с Янардагом – природным памятником вечно живому огню, в заповеднике можно увидеть и другие образцы материально-культурного наследия и природные памятники. К ним относятся пещеры под названием «Волчье логово», относящиеся к периоду первобытнообщинного строя, два кладбища, имеющие многовековую историю, и множество древних надгробий, лечебные серные источники, все еще активный грязевой вулкан Гырмяки, святилище Алидашы, крупные природные скальные глыбы Кярдаши, долина Гырмяки, древний курган.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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