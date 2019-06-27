Министр экономики Грузии провела встречу с президентом Air Astana

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава провела встречу с президентом казахстанской авиакомпании Air Astana Питером Фостером, передает Trend в четверг со ссылкой на newsgeorgia.ge.

На встрече были обсуждены существующее положение на рынке гражданской авиации Грузии и планы сотрудничества в этой сфере с казахстанской авиакомпанией.

Участники встречи отметили, что Air Astana успешно работает на рынке Грузии и вносит большой вклад в увеличение туристических потоков из Казахстана.

На встрече присутствовали также заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагирашвили и директор «Объединения аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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