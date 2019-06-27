В Азербайджане вновь необходимо создать механизм контроля за работой туркомпаний - агентство

БАКУ /Trend/ - Отмена лицензий по осуществлению туристической деятельности в Азербайджане вызвала оживление в этой сфере, однако имели место и злоупотребления. Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, вновь возникла необходимость в создании механизма контроля за работой туркомпаний. Сказав, что для этого Агентство проводит работу по созданию государственного реестра, Нагиев добавил, что при подготовке этого механизма будут учтены интересы туркомпаний, подготовлены действенные механизмы, регулируемые законом. «Мы поддерживаем среду здоровой конкуренции, общественные инициативы, и считаем, что для рынка важны общественный контроль и совместная деятельность», - сказал Нагиев.

Он добавил, что одной из главных целей также является подготовка специализированных профессиональных кадров. «Каждый должен быть заинтересован в росте уровня услуг, оказываемых туристам. Туризм – это сфера комплексных услуг, и ее развитие зависит от уровня и качества услуг», - сказал Нагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.