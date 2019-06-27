Госагентство: В "звездных" отелях Азербайджана пройдут мониторинги

27 июня 2019 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отелях, имеющих «звезды», пройдут открытые и скрытые мониторинги.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

По его словам, не все отели соотетствуют «звездной» классификации.

«В более чем в 100 отелях Баку нет этих проблем, но в регионах они присутствуют», - сказал Гулузаде.

По его словам, Ассоциация гостиниц Азербайджана является членом Европейской ассоциации гостиниц, и отели должны получать «звезды» в соответствии со стандартами этой организации.

Пресс-секретарь отметил, что в отелях, получивших звезды, будут проведены открытые и скрытые мониторинги. «Открытый мониторинг состоит из непосредственной проверки деятельности, а также наблюдения за комментариями на популярных сайтах. В скрытых мониторингах примут участия представители европейской и азербайджанской гостиничных ассоциаций - они будут заселяться в отели в роли гостей, а затем представят результаты своих наболюдений»

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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