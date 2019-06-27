БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялась первая ассамблея Ассоциации туристических агентств, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что создание ассоциации является одним из важных шагов в развитии туризма в Азербайджане.

Глава Госагентства также отметил, что одной из главных целей ассоциации является то, что она объединит все туристические агентства страны, тем самым усиливая туристический потенциал.

Исполнительный директор Азербайджанского туристического бюро Флориан Зенгстшмидт отметил, что создание Ассоциации отелей Азербайджана и Ассоциации гидов Азербайджана, а также Ассоциации туристических агентств Азербайджана имеют особое значение для достижения общих целей в организации индустрии туризма.

Председатель Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев отметил, что организация представляет интересы турагентств, и способствует развитию государственно-частного сектора.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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