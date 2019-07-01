Грузия запускает новый турпроект

1 июля 2019 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с ведущими американскими туроператорами, передает Trend со ссылкой на bizzone.info.

Министр обсудила с ними вопрос привлечения в Грузию туристов из США, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран.

На встрече было отмечено, что американский туроператор «MIR Corporation», который уже долгое время осуществляет деятельность в Грузии, привлекая туристов из Америки, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран и начинает совместный проект с «National Geographic» о подготовке туров для путешественников.

Пользователями данного сервиса будут граждане стран Северной Америки, Новой Зеландии и других англоязычных стран. Компания предложит туристам пакеты, соответствующие их предпочтениям.

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава положительно оценила данный проект и отметила, что осуществление подобных шагов особенно актуально сегодня, когда сектор туризма Грузии стоит перед вызовом.

«Мы приветствуем реализацию проекта, который увеличит количество туристов в Грузии из США, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран. Мы будем поддерживать этот проект, и верим, что подобные шаги будут способствовать росту влияния Грузии в англоязычных странах», — сказала министр.

(Автор Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Грузии продолжаются акции протеста
Грузия 18:31
В Наманганской области Узбекистана реализуют более 100 инвестиционных проектов
Бизнес 17:39
Грузия стала членом Международного совета по оливкам
Бизнес 16:16
В Казахстане запустят очередную ветряную электростанцию
Энергетика 15:38
В Грузии обсуждают пути решения дефицита электроэнергии
Энергетика 14:13
Перед зданием парламента Грузии продолжается голодовка
Грузия 11:32
Лента новостей
Индийский текстиль готов конкурировать с турецким в Азербайджане
Экономика 18:36
В Грузии продолжаются акции протеста
Грузия 18:31
Пусть каждый на 10 минут почувствует себя в инвалидной коляске – проект в Баку (ФОТО)
Социум 18:20
В Тегеране могут закрыться 11 школ
Общество 18:12
Консорциум TAP приступил к маркет-тестам
Энергетика 18:08
Аэропорт Внуково встретил 600-тысячного пассажира авиакомпании AZAL
Азербайджан 18:07
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Иран 18:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Охрана, реставрация и сохранение исторических памятников стоят в центре государственной политики Азербайджана
Политика 18:03
В Азербайджане внедряется новая электронная система субсидирования в аграрной сфере
Экономика 18:00