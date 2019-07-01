Грузия запускает новый турпроект

БАКУ/Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с ведущими американскими туроператорами, передает Trend со ссылкой на bizzone.info.

Министр обсудила с ними вопрос привлечения в Грузию туристов из США, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран.

На встрече было отмечено, что американский туроператор «MIR Corporation», который уже долгое время осуществляет деятельность в Грузии, привлекая туристов из Америки, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран и начинает совместный проект с «National Geographic» о подготовке туров для путешественников.

Пользователями данного сервиса будут граждане стран Северной Америки, Новой Зеландии и других англоязычных стран. Компания предложит туристам пакеты, соответствующие их предпочтениям.

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава положительно оценила данный проект и отметила, что осуществление подобных шагов особенно актуально сегодня, когда сектор туризма Грузии стоит перед вызовом.

«Мы приветствуем реализацию проекта, который увеличит количество туристов в Грузии из США, Канады, Новой Зеландии и других англоязычных стран. Мы будем поддерживать этот проект, и верим, что подобные шаги будут способствовать росту влияния Грузии в англоязычных странах», — сказала министр.

(Автор Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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