Возобновлен доступ на территорию Дворца Шекинских ханов

9 августа 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном историко-архитектурном заповеднике "Юхары Баш" при Государственном агентстве по туризму возобновлен доступ на территорию Дворца Шекинских ханов, сообщили Trend в агентстве.

Напомним, что 14 июля на территории дворца упала ветка старого чинара (относится к 1530 году) диаметром около 50 сантиметров. Сообщалось, что причиной этого стали неблагоприятные погодные условия. Вход на территорию был временно закрыт до окончания соответствующих работ.

"Государственное агентство по туризму Азербайджана радо вновь видеть здесь местных и зарубежных туристов и приглашает их посетить Дворец Шекинских ханов", – говорится в сообщении агентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Эльдар Джанашвили)

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