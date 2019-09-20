Российская авиакомпания получила допуск к рейсам из Ростова в Баку

20 сентября 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Российская авиакомпания «Азимут» получила допуск Росавиации на выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Баку, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Рейс Ростов - Баку планируется обслуживать два раза в неделю (по понедельникам и четвергам), начиная со 2 декабря.

По предварительному расписанию, вылет из Ростова-на-Дону в 17:10, прибытие в Баку в 20:10 (местное время). Обратный вылет в 21:20, прилёт в Ростов в 22:20.

Авиакомпания "Азимут" — новый авиаперевозчик Юга России, базирующийся в новом аэропорту «Платов». На сегодня компания имеет парк самолетов, состоящий из современных воздушных судов SSJ-100.

Ранее, полеты по направлению Ростов-на-Дону - Баку выполняла российская авиакомпания «Победа».

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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