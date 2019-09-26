Между Грузией и Парагваем планируется введение безвизового режима

26 сентября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Грузией и Парагваем планируется введение безвизового режима, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт правительства Грузии.

Согласно информации, между правительствами двух стран будет подписано соответствующее соглашение.

В 2016 году страны уже подписали соглашение об отмене визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Теперь документ будет распространяться и на индивидуальные паспорта.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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