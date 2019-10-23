В отелях Азербайджана увеличилось количество однодневных заселений

БАКУ /Trend/ - С января по сентябрь 2019 года в отелях Азербайджана было зарегистрировано 2666,7 тысячи однодневных заселений, что на девять процентов больше по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в среду Trend.

Из них 55,7 процентов были зарегистрированы в Баку, 9,4 - в Габале, девять – в Губе, 5,5 – в Хачмазе, 3,4 – в Нафталане, 2,8 – в Гусаре, 2,5 - в Нахчыванской Автономной Республике, 1,2 - в Гахе, по одному проценту - в Мингячевире и Лянкяране и 8,5 процентов - в отелях других городов и районов страны.

Число однодневных заселений в отели иностранцами и лицами без гражданства также увеличилось на 5,6 процентов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, составив 1743,9 тысяч, что составляет 65,4 процентов однодневных заселений.

Из общего количества однодневных заселений 15,6 процентов пришлись на долю граждан Саудовской Аравии, 11,1 - ОАЭ, 10,4 - России, 5,8 - Израиля, 5,5 - Индии, 5,1 - Ирана, 4,6 - Турции, 3,6 - Кувейта, 3,1 - Великобритании, по 2 процента - США и Катара, 1,9 - Пакистана, 1,6 - Китая, 1,4 - Ирака, 1,3 - Казахстана, по 1,1 - Германии и Бахрейна и 22,8 процентов – на долю граждан других стран.

Большинство однодневных заселений иностранцев и лиц без гражданства было зарегистрировано в Баку - 76,2 процента, 10 процентов - в Габале, 3,7– в Губе, 2,8 – в Нахчыванской Автономной Республике, 2,7 - в Нафталане, 4,6 процента - в отелях других городов и районов страны.

Что касается числа однодневных заселений в отелях гражданами Азербайджана, то в сравнении с периодом с января по сентябрь 2018 года их количество увеличилось на 16,1 процента, достигнув 922,8 тысяч.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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