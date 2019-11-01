Авиарейсы Тбилиси-Дели с марта будут выполняться ежедневно

БАКУ/Trend/ - Начинается регулярное воздушное сообщение между Грузией и Республикой Индия, сообщает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Индийская бюджетная авиакомпания Indigo (InterGlobe Aviation Limited) выходит на грузинский авиационный рынок.

По полученным данным, первый рейс - Дели-Тбилиси-Дели запланирован на 05 марта 2020 года.

В течение оставшегося периода зимнего навигационного сезона 2019-2020 годов (до 28 марта), авиакомпания будет выполнять полеты ежедневно, семь раз в неделю. Полеты будут производиться на самолетах Airbus A320 и A321.

Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии предоставило авиакомпании Indigo разрешение на выполнение рейсов регулярных авиасообщений 30 октября 2019 года.

Регулярного воздушного сообщения между Грузией и Республикой Индией до сих пор не было.

Соглашение о прямом воздушном сообщении между двумя странами было подписано 11 апреля 2018 года.

Indigo — индийская частная, внутренняя, бюджетная авиакомпания, базирующаяся в городе Гургаон, в одноимённом округе, штат Харьяна. Её полёты связывают 22 города Индии. Порт ее приписки — делийский Международный аэропорт имени Индиры Ганди.

Indigo является лауреатом премии «Best Domestic Low Cost Carrier» («Лучший внутренний бюджетный авиаперевозчик») в Индии за 2008 год.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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