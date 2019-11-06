Прямые авиарейсы между Абу-Даби и Тбилиси начнутся в марте

БАКУ/Trend/ - Национальная авиакомпания Объединенных арабских эмиратов Etihad Airways с марта 2020 года начнет осуществлять прямые авиарейсы Абу-Даби-Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели.

В летний сезон прямые авиарейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus 321. Позже расписание может измениться.

До сих пор между Тбилиси в Абу-Даби не существует прямого авиасообщения.

Компания Etihad Airways была основана в 2003 году. Она является второй по величине авиакомпанией Объединенных арабских эмиратов и осуществляет полеты в 400 различных направлениях.

Etihad Airways с 2013 года осуществляет в Тбилисском аэропорту грузовые перевозки.

В 2008 году количество перевезённых компанией пассажиров превысило 6 миллионов человек.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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