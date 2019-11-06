Прямые авиарейсы между Абу-Даби и Тбилиси начнутся в марте

6 ноября 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальная авиакомпания Объединенных арабских эмиратов Etihad Airways с марта 2020 года начнет осуществлять прямые авиарейсы Абу-Даби-Тбилиси, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели.

В летний сезон прямые авиарейсы будут осуществляться ежедневно на самолетах Airbus 321. Позже расписание может измениться.

До сих пор между Тбилиси в Абу-Даби не существует прямого авиасообщения.

Компания Etihad Airways была основана в 2003 году. Она является второй по величине авиакомпанией Объединенных арабских эмиратов и осуществляет полеты в 400 различных направлениях.

Etihad Airways с 2013 года осуществляет в Тбилисском аэропорту грузовые перевозки.

В 2008 году количество перевезённых компанией пассажиров превысило 6 миллионов человек.

Дипломатические отношения между Грузией и ОАЭ были установлены 20 октября 1992 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия и Китай готовы наращивать транспортировку грузов по Транскаспию
Бизнес 17:48
В Грузии растет число фиксированных широкополосных подключений к Интернету
ИКТ 16:39
Число пользователей интернетом и мобильными телефонами в Грузии продолжает расти
ИКТ 16:25
В Грузии началась конференция по обороне и безопасности Грузии
Грузия 15:01
Число пользователей интернетом в сельской местности Грузии растет
ИКТ 13:39
Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
Культура 13:36
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников SOCAR орденами и медалями
Политика 19:20
Казахстан направит свыше $1 млрд на новую программу развития бизнеса
Бизнес 19:12
Президент Ильхам Алиев предоставил группе нефтяников персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 19:10
В Баку прошло мероприятие по случаю профессионального праздника работников радио и телевидения (ФОТО)
Общество 19:03
В Мингячевирском районе Азербайджана назначен новый прокурор
Политика 18:51
Эксперт: Неужели Иса Гамбар проглотил обвинение Али Инсанова в «фашизме»?
Политика 18:51
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром труда и социальной политики Болгарии
Политика 18:34
Радиоведущая, математик и переводчик дебютировала на сцене Азербайджанского театра (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:21
Иран сократил производство ПВХ профилей
Экономика 18:10