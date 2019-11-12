Министр: Туристическая сфера является одной из ключевых сфер сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном

12 ноября 2019 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Туристическая сфера является одной из ключевых сфер сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном.

Об этом, как сообщает во вторник Trend с мероприятия, рассказал министр экономики ОАЭ Султан бин Саид аль Мансури.

"Наши нации являются особенными нациями. Наши отношения значительно развились с тех как были зарождены еще в 1991 году.

Он отметил, что странам действительно стоит гордиться теми результатами, которых удалось добиться за это время.

"Наши торговые отношения продолжают развиваться, и объем взаимной торговли достиг 63 миллиона долларов по итогам девяти месяцев текущего года", - сообщил министр.

Также, по словам Мансури, важной сферой сотрудничества является туристическая сфера. По итогам девяти месяцев, туристический поток между странами составил 112 тысяч человек.

В рамках речи, министр выразил мнение, что для дальнейшего сотрудничества в туристической сфере необходимо увеличение авиарейсов между странами и привлечение дополнительных инвестиций.

"Наши страны являются стратегическими партнёрами, и у нашего сотрудничества есть большой потенциал в различных сферах экономики", - подытожил министр.

Напомним, сегодня в Баку прошло четвертое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Объединенных Арабских Эмиратов.

(Автор:Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан инвестировал в ОАЭ $350 млн
Бизнес 20:20
Азербайджанская компания разработает новые виды молочных продуктов
Бизнес 18:36
Крупнейшее предприятие в сфере машиностроения определилось с новым направлением экспорта
Бизнес 18:01
Азербайджанская компания разработала новый вид халяльной колбасы
Бизнес 17:49
Турецкая компания Arfem Aluminium, увеличит экспорт алюминиевых профилей в Азербайджан
Бизнес 17:15
Узбекистан занял 4 место в рейтинге экспортеров хурмы
Бизнес 16:24
Лента новостей
Биржевые индексы в США выросли на ожиданиях позитивных новостей о соглашении с КНР
Другие страны 21:15
Минторг США внес в черный список 22 юридических лица из 13 стран
США 21:12
Грузия будет поставлять в США замороженную продукцию
Бизнес 21:00
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 20:29
Азербайджан инвестировал в ОАЭ $350 млн
Бизнес 20:20
Банки должны скрупулезно анализировать потенциал предпринимателей — эксперт
Бизнес 20:16
Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
Политика 20:04
Замглавы ИВ: В Гедабейском районе будет высажено свыше 10 тыс. деревьев
Общество 19:59
Минэкологии составило протокол в отношении дорожного управления Баку за незаконную вырубку деревьев
Происшествия 19:51