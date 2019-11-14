Грузия подпишет соглашение о воздушном авиасообщении с Республикой Корея

БАКУ/Trend/ - Грузия подпишет соглашение о воздушном сообщении с Республикой Корея, сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

Напоминаем, что первые чартерные рейсы между Сеулом и Тбилиси были осуществлены в 2018-2019 годах.

В январе-октябре этого года Грузию из Республики Корея посетили 15,552 тысячи международных путешественника, что на 23,7 процента больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, Грузия планирует подписать соглашение с рядом других стран, включая Республику Сейшельские Острова, Тунис и Таджикистан.

Грузия и Республика Корея установили дипломатические отношения 14 декабря 1992 года.

Посольство Грузии открылось в Сеуле 16 августа 2011 года, что значительно способствовало развитию двусторонних и многосторонних отношений в разных сферах.

С марта 2017 года грузинские граждане могут посещать страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов без оформления визы. Для работы и учебы в странах ЕС гражданам Грузии по прежнему нужна виза.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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