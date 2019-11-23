30% всех туристов в Азербайджане прибывает из России

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2019 года в Азербайджан прибыло 2,682 тысячи человек из 192 стран мира, или на 10,8 процента больше, чем в январе-октябре 2018 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на государственный комитет по статистике Азербайджана, около 29,8 процента от общего количества прибывших туристов приходится на Россию, 22,1 процента – на Грузию, 9,8 процента - на Турцию, 8,2 процента - на Иран, 3,7 процента - на Саудовскую Аравию, два процента - на Объединенные арабские эмираты, по 1,9 процента - туристы из Индии и Украины, по 1,7 процента - Ирака и Туркменистана, 1,6 процента - Израиль, 1,5 процента - Казахстан, 1,4 процента - Пакистан, 1,2 процента – из Великобритании, 11,4 процента - граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

По гендерным показателям 66,1 процента пришедших составили мужчины, 33,9 процента - женщины.

Наибольший рост числа прибывших в январе-октябре 2019 года среди туристов из Туркменистана, количество которых увеличилось на 96,5 процента. Количество туристов из Индии увеличилось на 66,5 процента, Китая – на 64,2 процента.

Также увеличилось количество туристов из Египта (62,5 процента), Саудовской Аравии (43,7 процента), Малайзии (41,3 процента), Филиппин (36,6 процента), Польшы (32,7 процента), Венгрии (31,4 процента), Испании (28,9 процента), Узбекистана (26,1 процента), Казахстана (24,1 процента), Великобритании (23,7 процента), Германии (21,3 процента), Грузии (21,2 процента) и Южной Кореи (20,3 процента).

Кроме того, в январе-октябре 2019 года число прибывших из стран ЕС гостей увеличилось на 22,3 процента и составило 121,5 тысячи человек, из стран СНГ увеличилось на 9,2 процента и составило 974,2 тысячи человек.

По данным госкомстата, 58 процентов туристов, прибывших в нашу страну, воспользовались железной дорогой и автомобилем, 41,2 процента – воздушным транспортом, а 0,8 процента - водным.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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