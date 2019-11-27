Грузия признана в Великобритании лучшим туристическим направлением 2020 года

БАКУ/Trend/ - Одна из самых влиятельных ассоциаций туроператоров Великобритании (ABTA) назвала Грузию лучшим направлением 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на ABTA.



Вместе с Грузией в отчет вошли 11 туристических направлений, включая Нидерланды, Марокко, Южную Корею, Мадрид, Вену и другие страны, города и регионы.



По данным Национальной администрации туризма Грузии, над отчетом работали международные эксперты Британской ассоциации туроператоров.



«Грузия — удивительно приятное направление. Из Соединённого Королевства в направлении Тбилиси выполняется прямой авиарейс. Столица Грузии славится разнообразием развлечений, в Тбилиси растет число клубов. Здесь вы найдете множество баров и ресторанов, предлагающих качественное грузинское вино.



Регионы Грузии отличаются своей зеленой, нетронутой природой. 70 процентов территории страны покрыто лесами. В Грузии есть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых следует отметить Джвари и Светицховели.



Самое примечательное в Грузии — очень дружелюбные, приветливые с туристами люди. Грузия — страна выдающегося гостеприимства», — говорится в отчете.



Ассоциация туроператоров Великобритании была основана 65 лет назад. Ассоциация насчитывает более 4,300 тысячи туристических брендов. Ее годовой оборот составляет 39 миллиардов фунтов стерлингов. Компании ориентированы как на отдых, так и на туристический сервис.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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