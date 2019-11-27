Грузия признана в Великобритании лучшим туристическим направлением 2020 года

27 ноября 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одна из самых влиятельных ассоциаций туроператоров Великобритании (ABTA) назвала Грузию лучшим направлением 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на ABTA.

Вместе с Грузией в отчет вошли 11 туристических направлений, включая Нидерланды, Марокко, Южную Корею, Мадрид, Вену и другие страны, города и регионы.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, над отчетом работали международные эксперты Британской ассоциации туроператоров.

«Грузия — удивительно приятное направление. Из Соединённого Королевства в направлении Тбилиси выполняется прямой авиарейс. Столица Грузии славится разнообразием развлечений, в Тбилиси растет число клубов. Здесь вы найдете множество баров и ресторанов, предлагающих качественное грузинское вино.

Регионы Грузии отличаются своей зеленой, нетронутой природой. 70 процентов территории страны покрыто лесами. В Грузии есть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, среди которых следует отметить Джвари и Светицховели.

Самое примечательное в Грузии — очень дружелюбные, приветливые с туристами люди. Грузия — страна выдающегося гостеприимства», — говорится в отчете.

Ассоциация туроператоров Великобритании была основана 65 лет назад. Ассоциация насчитывает более 4,300 тысячи туристических брендов. Ее годовой оборот составляет 39 миллиардов фунтов стерлингов. Компании ориентированы как на отдых, так и на туристический сервис.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нацбанк Грузии решил оставить антициклический буфер капитала без изменений
Финансы 14:55
Ожидается возобновление авиасообщений между Россией и Грузией
Туризм 12:51
Грузия станет председателем комитета Совета Европы
Грузия 12:27
Экспорт фруктов из Грузии возрос, а овощей – сократился
Бизнес 11:13
Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году
Россия 07:31
В Грузии началось строительство электромоторного завода
Бизнес 26 ноября 18:24
Лента новостей
Замминистра: МОТ порекомендовал другим странам перенять опыт Азербайджана в сфере занятости
Экономика 15:01
Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу готово всё
Турция 15:00
Нацбанк Грузии решил оставить антициклический буфер капитала без изменений
Финансы 14:55
Узбекнефтегаз и Татнефть создали СП для увеличения добычи нефти
Энергетика 14:49
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями закупит стройматериалы
Тендеры 14:45
На Узбекской товарной бирже подешевел природный газ
Бизнес 14:44
В Азербайджане определяется размер страховых премий по ОМС
Экономика 14:42
МОТ: Азербайджан предпринимает решительные шаги для достижения Целей устойчивого развития
Экономика 14:40
ЕБРР повысит инвестиционную привлекательность Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 14:29