Госагентство по туризму Азербайджана подготовило новые предложения по упрощению визовой процедуры

29 ноября 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведется работа над очень широкой программой по выдаче виз и оптимизации пограничных процедур, связанных с формированием институционального туристического сектора.

Об этом сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Канан Гасымов, выступая на саммите по национальному туризму.

По его словам, уже завершается процедура согласования этой программы с соответствующими государственными органами: "Выдача виз и оптимизация погранично-переходных процедур являются основными целями. Естественно, проведена основная работа по упрощению виз. Наша цель - добиться прибытия в нашу страну большего числа туристов. Государственное туристическое агентство очень заинтересовано в этом вопросе, чтобы визовая процедура была еще более упрощена и туристические возможности стали более доступными".

(Автор:Ильхама Исабалаева Текст: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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