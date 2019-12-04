Число прибывших в Азербайджан иностранцев выросло более чем на 11%

4 декабря 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в январе-ноябре этого года, выросло на 11,1 процента в сравнении с прошлым годом, превысив 2,9 миллиона человек.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, сообщает в среду Trend.

По его словам, в списке ТОР-5 — граждане России, Грузии, Турции, Ирана и Саудовской Аравии:

"Рост продолжается практически на всех страновых рынках. И несмотря на некторое снижение числа иностранных граждан из Европы, Центральной и Южной Азии и стран Ближнего Востока, в целом, наблюдается положительная тенденция».

Гулузаде добавил, что есть несколько факторов уменьшения числа иностранных граждан, прибывающих из некоторых ближневосточных стран: «Во-первых, это проблема, связанная с выездом из этих стран. Ближний Восток — нестабильный регион. К примеру, уменьшилось число прибывших из Ирака. Сокращение числа туристов связано и с сокращением рейсов в некоторые страны».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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