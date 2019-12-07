Госагентство по туризму Азербайджана объявило тендер по созданию туристического реестра

7 декабря 2019 16:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по туризму, в соответствии с требованиями закона «О государственных закупках», объявило открытый тендер на закупку услуг по созданию системы туристического реестра, сообщает в субботу Trend.

В открытом тендере в качестве претендентов могут участвовать субъекты микро, малого и среднего предпринимательства, имеющие квалифицированный рабочий персонал.

Претенденты должны представить свои предложения до 16 января 2020 года, а тендерное предложение и банковскую гарантию – до 24 января посредством портала государственных закупок.

Вскрытие конвертов тендерных предложений претендентов будет проведено в формате виртуального заседания на портале госзакупок 25 января 2020 года.

Участие в тендере, оценка тендера и все другие процедуры проводятся только в электронной форме посредством портала.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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