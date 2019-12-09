Число посетивших Азербайджан граждан Китая выросло на 63%

9 декабря 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Число граждан Китая, посетивших Азербайджан с января по ноябрь 2019 года, выросло на 63,1 процент, составив 24 394 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Отметим, что на мероприятии "Voyage Night - 2019", проведенном влиятельным китайским журналом "Voyage", Азербайджан был удостоен награды, заняв первое месту в категории «Потенциальная туристская дестинация».

Журнал "Voyage", имеющий широкую читательскую аудиторию в мире, является одним из влиятельных изданий по туризму и путешествиям. Основными читателями журнала являются профессионалы в сфере туристической индустрии и известные бизнесмены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дешевеет на фоне статистики из Китая
Энергетика 09:40
КНР откажется от произведенной за рубежом компьютерной техники через три года
Китай 06:47
Победой китайской ленты "Воздушный шар" завершился кинофестиваль острова Хайнань
Китай 01:42
Полиция Гонконга перед началом крупного митинга изъяла у радикалов боевой пистолет
Китай 8 декабря 11:29
Объем внешней торговли Китая в январе - ноябре сократился до $4,14 трлн
Китай 8 декабря 08:52
Госагентство по туризму Азербайджана объявило тендер по созданию туристического реестра
Туризм 7 декабря 16:38
Лента новостей
Азербайджанская компания налаживает реэкспорт автоматических дверей
Бизнес 17:45
Социально-экономическая политика в Азербайджане не имеет альтернативы — Эльшад Мамедов (ВИДЕО)
Политика 17:42
Экологическое управление SOCAR закупит дренажные насосы
Тендеры 17:35
В Азербайджане реконструировано более тысячи километров дорог
Транспорт 17:32
Строительная компания реализует проект крупного жилого массива в Баку
Строительство 17:28
Болезненный для Европы нагорно-карабахский конфликт должен быть решен - ОБСЕ
Политика 17:25
Стрит-битва азербайджанца признана лучшей среди стран Арктики (ФОТО)
Культура 17:23
В Москве появился Дом у азербайджанского виноградника – элитный вечер Марии Суворовской (ФОТО)
Культура 17:20
Процессы реформ, проходящие в Азербайджане, весьма обнадеживают
Политика 17:18