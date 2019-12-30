Отмечен рост турпотока из Азербайджана в Турцию

30 декабря 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года Турцию посетили 61,950 тысячи туристов из Азербайджана, что на 4,78 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом Trend в понедельник сообщили в министерстве культуры и туризма Турции.

«Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период составила 2,89 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-ноябре 2019 года Турцию посетили 842,057 тысячи туристов из Азербайджана, что на 4,89 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-ноябрь 2019 года, составила 1,96 процента.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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