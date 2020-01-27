Стали известны наиболее посещаемые гражданами Азербайджана страны

27 января 2020 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году число граждан Азербайджана, совершивших поездки в зарубежные страны, выросло на 13,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 5 567 тысяч.

Как сообщает в понедельник Trend, из них 36,7 процента посетили Иран, 28,9 процента - Грузию, 17,6 процента - Россию, 11,4 - Турцию, 5,4 процента - другие страны. Около 64 процента путешественников были мужчины, 35,9 процента - женщины.

За отчетный период число граждан Азербайджана, посетивших Иран выросло на 23,7 процента, Грузию - на 12,3 процента, Россию - на 5,7 процента, Турцию - на 4,6 процента.

Граждане Азербайджана в путешествиях чаще всего пользовались железнодорожным и автомобильным транспортом - 82,6 процента, воздушным транспортом - 16,7 процента, а морским - 0,7 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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