БАКУ /Trend/ - Казахстан приостановил организацию туров в страны, где зарегистрирован коронавирус, сообщила главный санитарный врач города Алматы Айзат Молдагасимова, передает в субботу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По словам Молдагасимовой, на данный момент подтвержденные случаи заболеваемости коронавирусом зарегистрированы в 26 странах, не считая Китай.

Она отметила, что в связи с этим особое внимание необходимо уделять мерам профилактики. «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в мегаполисе проводится усиленный контроль за всеми прибывающими из зон риска. Учитывая период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рост заболеваемости коронавирусом в ряде зарубежных стран, жителям рекомендуется соблюдать меры личной профилактики вирусных заболеваний и избегать мест массового скопления людей", - сказала Молдагасимова.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 22019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 77 661 человек, 2 360 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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