Отели курорта Лос-Кабос в Мексике вновь откроются 1 июня

Отели в курортной зоне Лос-Кабос в штате Нижняя Калифорния Южная возобновят прием туристов с 1 июня текущего года, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в обнародованном интервью газете El Universal заявила глава Ассоциации владельцев гостиничного бизнеса в регионе Лильси Фрегосо.

В Лос-Кабос находятся 84 отеля, включающих 17,5 тыс. номеров, из которых только 7 тыс. будут доступны для бронирования со следующего месяца. "Речь идет о постепенном восстановлении работы, - сказала Фрегосо. Она отметила, что большая часть отелей начнет открываться с 1 июня, "чтобы к декабрю восстановить операционную деятельность в полном объеме". Лос-Кабос считается одним из самых дорогих курортов Мексики, ежегодно его посещают более 3 млн туристов.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, новым коронавирусом в Мексике с 28 февраля заразились 36 327 человек, от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 умерли 3 573 пациента. Правительство 30 марта объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. Ожидается, что план постепенной отмены введенных из-за пандемии ограничений будет обнародован властями на текущей неделе.