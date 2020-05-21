В Азербайджане необходимо лицензировать или сертифицировать туркомпании - Ассоциация турагентств (версия 3)

Туризм 21 мая 2020 14:31 (UTC+04:00)
В Азербайджане необходимо лицензировать или сертифицировать туркомпании - Ассоциация турагентств (версия 3)

(Первая версия в 12:55)

БАКУ/Trend/ - Туркомпаниям Азербайджана необходимо пройти поэтапное лицензирование или сертификацию, сказала в четверг Trend член Ассоциации туристических агентств Джамиля Алиева.

Она отметила, что после отмены лицензирования число туркомпаний перевалило за 4 тысячи: "Дело в том, что, как турагентство, туристической деятельностью может заниматься любой имеющий VÖEN. Но хаотичный рост этих компаний создает проблемы для туристического рынка страны как с качественной, так и количественной точки зрения. О работе новых открывшихся туркомпаний получить информацию невозможно. Чтобы урегулировать ситуацию необходимо вновь вернуться к лицензированию туркомпаний".

Алиева напомнила, что этот вопрос с декабря 2019 года находится на повестке дня Государственного агентства по туризму. В связи с этим она считает, что лицензирование или сертификацию туркомпаний необходимо поручить независимой структуре, и деятельность которой должна осуществляться на основании мнений профессиональных специалистов: "Кроме того, решая этот вопрос, должен учитываться ряд факторов. Учредитель или владелец туркомпании обязательно должен иметь более 5-6 лет стажа работы в туристической сфере, работники должны отличаться высокими навыками, в частности, по выписке и оформлению билетов, организации туров и турпакетов. К тому же необходимо уделять внимание получению сотрудниками различных профессиональных сертификатов и местоположению компаний, оказывающих туристические услуги".

Алиева подчеркнула, что не поддерживает высокую госпошлину за лицензирование, но отмечает. что оно будет способствовать формированию качественной туриндустрии.

В свою очередь председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев отметил, что выдвинутое предложение по лицензированию туркомпаний нацелено не на то, чтобы препятствовать их работе, а на повышение качества оказываемых в туриндустрии Азербайджана услуг и для доведения их деятельности до международных стандартов.

«Думаем, что если вновь будет применено лицензирование, то компании, которые хотят остаться на туристическом рынке, будут стараться оказывать более качественные услуги в своей дальнейшей деятельности», - подытожил Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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