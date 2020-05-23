Испания объявила дату возобновления туристического сезона

Премьер Испании Педро Санчес объявил о возобновлении туризма в стране с июля этого года, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Он заявил, что страна примет все необходимые меры для безопасности и жителей регионов, и путешественников. Какие именно, премьер не уточнил, добавив, что подробности в ближайшее время огласят профильные министерства.

Неизвестно также, будет ли возобновлено авиасообщение со всеми странами, но Санчес уже призвал туроператоров начать летнюю кампанию.

«Этим летом будет туризм, и приглашаю все компании в области туризма готовиться с сегодняшнего дня, чтобы восстановить работу в ближайшее время», — заявил премьер.

По состоянию на 23 мая Испания входит в пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом. В стране насчитывается 234,8 тысяч инфицированных.

Ранее об открытии границ для туристов говорили власти Кипра. С 9 июня на остров смогут попасть граждане 19 европейских стран, в частности Греции, Мальты, Болгарии, Норвегии, Австрии, Финляндии, Словении, Венгрии, Израиля, Дании, Германии, Словакии и Литвы. Для других границы пока по-прежнему будут закрыты.