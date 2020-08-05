Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80%
Согласно текущему прогнозу, в Грузии в 2020 году доходы от туризма сократятся на 80% по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявил президент Национального банка страны Коба Гвенетадзе.
По его словам, прогноз будет соответствовать действительности при условии, если доходы от туризма за оставшийся период года также будут минимальными.
«Главная характеристика нынешнего беспрецедентного кризиса – высокий уровень неопределенности. И это особенно касается туристических потоков, поскольку в этой ситуации перспектива восстановления туристических потоков, как в глобальном масштабе, так и в Грузии, остается неясной».
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