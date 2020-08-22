Флориан Зенгстшмид: Индия - важный рынок для азербайджанского туризма

БАКУ /Trend/ - Индия - важный рынок для азербайджанского туризма.

Как передает Trend, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского бюро туризма Флориан Зенгстшмид во время онлайн-мероприятия с участием около 30 представителей туризма Азербайджана и Индии.

Он отметил, что сходство культур, истории и традиций Азербайджана и Индии еще больше укрепляет туристические связи между двумя странами.

Флориан Зенгстшмид рассказал об участии Азербайджанского бюро туризма в выставках SATTE и OTM, а также о сотрудничестве с индийскими СМИ. Он пригласил представителей индустрии туризма Индии принять участие в мероприятии "Travel Business Azerbaijan" в октябре этого года.

В мероприятии, организованном посольством Республики Индия в Азербайджане и Ассоциацией туроператоров Индии (IATO), также приняли участие президент Ассоциации туроператоров Индии Пронаб Саркар и Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов и презентациями на различные темы.